Сотрудница департамента охраны и конвоирования получила именные часы

По случаю празднования Международного женского дня президент Садыр Жапаров и первая леди встретились с женщинами из разных слоев нашего общества и всех регионов страны. Среди 19 лучших, кого глава государства отметил за вклад в развитие страны, успехи в профессии и наградил именными часами, - прапорщик Сайха Какенова, сотрудник департамента охраны и конвоирования СИН.

Сайха Ишенбаевна родом из Каджи-Сая, Тонский район. В 1993 году окончила педагогический колледж имени Надежды Крупской в ​​Ташкенте, получив среднее специальное образование. В пенитенциарной сфере работает с 2003 года, воинское звание было ей присвоено в 2013 году.

За время службы она проявила только самые хорошие качества, накопила большой опыт работы, включая деятельность по воспитанию подрастающего поколения и подготовке призывников. Пользуется заслуженным уважением среди сотрудников и, безусловно, достойна высокой награды за честную службу.