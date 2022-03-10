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Эдиль Байсалов встретился с Дмитрием Марьясиным

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- Анастасия Карелина
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с заместителем исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Дмитрием Марьясиным. Об этом сообщает пресс-службы кабмина.

Эдиль Байсалов рассказал о проводимых в Кыргызстане социально-экономических реформах и работе по реализации целей устойчивого развития ООН. Он подтвердил готовность кабмина к активизации многопланового технического сотрудничества с ЕЭК ООН в сферах торгово-экономического развития, охраны окружающей среды, устойчивой энергетики, городского планирования, региональной транспортной взаимосвязанности и других тематических направлениях.

Дмитрий Марьясин со своей стороны поддержал социально-экономические реформы кабинета министров Кыргызстана, направленные на достижение целей устойчивого развития ООН, и заверил, что ЕЭК ООН готова оказать в рамках своего мандата необходимое техническое содействие.

Стороны обсудили подготовку участия Эдиля Байсалова в качестве председателя Регионального форума ООН по устойчивому развитию, который состоится в Женеве.


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URL: https://www.vb.kg/415276
Теги:
ООН, Эдиль Байсалов, Кабинет министров
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