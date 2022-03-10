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Госкартография получила новые компьютеры и плоттер для печати карт

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- Асия Канаева
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Сегодня представители Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке передали Государственной картографо-геодезической службе при Государственном агентстве по земельным ресурсам четыре новых компьютера и плоттер для печати карт.

Участие в передаче нового оборудования приняло руководство ГАЗР в лице Абдулата Мырзаева и Бакыта Джусупбекова, директор ГУ "Кадастр" Эрнест Сулайманбеков, директор Государственного проектного института по землеустройству "Кыргызгипрозем" Алмаз Абдиев, директор Государственной картографо-геодезической службы Нарынбек Исабеков. Все выразили благодарность Программному офису ОБСЕ в Бишкеке за оказанную помощь.

Руководитель военно-политического департамента ОБСЕ в кыргызской столице Александр Елисеев отметил важность работы этой службы и выразил свою благодарность в тесном сотрудничестве.


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URL: https://www.vb.kg/415284
Теги:
ОБСЕ, Бишкек
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