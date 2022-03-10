"ВКонтакте" поддержит блогеров, которые получат 100% дохода от рекламы

"ВКонтакте" запускает крупнейшую программу поддержки авторов в истории компании: блогеры получат 100% дохода за показы рекламы

"ВКонтакте" объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации - таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов. Программа начнёт свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца - до 10 апреля.

За этот период авторы смогут заработать около 600 миллионов рублей с помощью инструментов монетизации соцсети.

"Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов ВКонтакте. Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создаёт контент на нашей платформе. ВКонтакте большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента - наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента ещё активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов - следите за новостями", - сказала Марина Краснова, CEO ВКонтакте.

ВКонтакте - крупнейшая площадка в России для создания и продвижения самых разных форматов контента. Ежегодно авторы ВКонтакте публикуют свыше 5,6 млрд единиц контента, включая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: это ленты новостей и рекомендаций, партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы. Более подробная информация об инструментах для создания, продвижения и монетизации доступна по ссылке.

В последние недели ВКонтакте зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Люди стали чаще общаться, смотреть контент и читать больше материалов. Клипы ВКонтакте сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов.

Пресс-служба ВКонтакте