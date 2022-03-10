Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

"ВКонтакте" поддержит блогеров, которые получат 100% дохода от рекламы

253  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"ВКонтакте" запускает крупнейшую программу поддержки авторов в истории компании: блогеры получат 100% дохода за показы рекламы

"ВКонтакте" объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации - таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов. Программа начнёт свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца - до 10 апреля.

За этот период авторы смогут заработать около 600 миллионов рублей с помощью инструментов монетизации соцсети.

"Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов ВКонтакте. Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создаёт контент на нашей платформе. ВКонтакте большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента - наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента ещё активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов - следите за новостями", - сказала Марина Краснова, CEO ВКонтакте.

ВКонтакте - крупнейшая площадка в России для создания и продвижения самых разных форматов контента. Ежегодно авторы ВКонтакте публикуют свыше 5,6 млрд единиц контента, включая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: это ленты новостей и рекомендаций, партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы. Более подробная информация об инструментах для создания, продвижения и монетизации доступна по ссылке.

В последние недели ВКонтакте зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Люди стали чаще общаться, смотреть контент и читать больше материалов. Клипы ВКонтакте сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов.

Пресс-служба ВКонтакте


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415285
Теги:
реклама, Россия, соцсети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  