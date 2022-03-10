В Аламудунском районе задержан подозреваемый в краже швейных машинок на общую сумму более 900 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В начале марта в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратился гражданин К.Б. Он рассказал, что неизвестные взломали его контейнер и похитили швейные машинки на общую сумму более 900 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 ("Кража") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека ранее неоднократно судимый Б.Т., 1992 года рождения.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской области. Досудебное производство продолжается.