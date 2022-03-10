Второй тур чемпионата Кыргызстана по футболу стартует 11 марта

На прошлых выходных прошли матчи первого тура чемпионата Кыргызстана по футболу. Только один матч закончился вничью, несмотря на прогнозы, в том числе тех, что давали белорусские бк, действующий чемпион "Дордой" сыграл 1:1 с другим футбольным клубом из Бишкека - "Илбирсом". Два матча первого тура закончились победой хозяев. В Канте один из фаворитов турнира "Абдыш-Ата" разгромил "Кара-Балта" 5:0, а в Бишкеке "Алга" победила 1:0 дебютанта чемпионата "Талант". Гости победили также в двух встречах, в которых обе команды из Оша проиграли: "Алай" уступил "Нур-Баткену" - 1:3, а "Каганат" крупно проиграл "Нефтчи" - 0:3. Интересно, что только в двух матчах первого тура из пяти забили обе команды, при этом нет ни одного матча, который прошел без забитых мячей. После первого тура уже появились свои бомбардиры: Эльдар Молдожунусов из "Нефтчи" и Эрнист Батырканов из "Абдыш-Аты" забили по два гола. Возглавляет таблицу футбольный клуб из Канта - "Абдыш-Ата", у него, благодаря крупной победе, лучшая разница забитых мячей.

11 и 12 марта пройдут матчи второго тура чемпионата Кыргызстана по футболу сезона-2022 среди команд КПФЛ. 11 марта пройдут три матча: "Алай" - "Каганат", "Нур-Баткен" - "Нефтчи", "Дордой" - "Талант". 12 марта пройдут еще два матча "Илбирс" - "Кара-Балта", "Абдыш-Ата" – "Алга".