Диетолог назвала повышающие тревожность продукты. По словам Елены Соломатиной, к таким относится кофе, крепкий чай и шоколад, передает "Москва 24".

"С одной стороны, шоколад успокаивает, так как содержит в своем составе теобромин. Но у некоторых людей он может повышать возбудимость", – сказала специалист.

Еще она отметила, что у тех, кто ест много сахара, могут наблюдаться скачки уровня глюкозы в крови. Это может приводить к тревожности. Кроме того, соленые продукты задерживают жидкость в организме и повышают давление. Это так же может вызывать чувство тревоги.

Чтобы побороть такое состояние, Соломатина посоветовала правильно питаться, почаще быть на свежем воздухе и соблюдать распорядок дня.

Ранее диетолог рассказала о самом полезном завтраке. Исследования показали, что люди, которые не завтракают, на 50% больше рискуют заработать ожирение и метаболические изменения. По словам специалиста, завтрак помогает контролировать аппетит на протяжении всего дня и меньше переедать.