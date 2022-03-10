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В Бишкеке создадут группу по упорядочению проведения поминальных обрядов

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- Асия Канаева
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В Бишкеке создадут рабочую группу по упорядочению проведения поминальных обрядов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В целях реализации Указа главы государства "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева провела совещание с руководством районных администраций столицы. На нем обсуждалась необходимость активизации разъяснительных бесед среди горожан.

Создана межведомственная рабочая группа по разработке Положения по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в городе Бишкек. В нее войдут представители духовенства, министерств и ведомств, депутаты Бишкекского городского Кенеша.

Напомним, что Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике". Его цель - повышение социального и экономического уровня жизни граждан Кыргызской Республики, а также предотвращение расточительства при проведении религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.


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URL: https://www.vb.kg/415302
Теги:
мэрия, Садыр Жапаров, Бишкек, Виктория Мозгачева
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