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Оплачивайте услуги "РСК Банка" в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ!

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Отличная новость для пользователей мобильного приложения MegaPay! Воспользуйтесь возможностью быстрого и безопасного пополнения карточных счетов или погашения кредитов ОАО "РСК Банк" онлайн со своего смартфона абсолютно бесплатно!

Для совершения платежа необходимо:

  1. скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  2. перейти в раздел "Оплата";
  3. для пополнения карточного счёта: выбрать сервис "Банковские услуги", после чего перейти раздел "РСК Банк. Пополнение карточного счёта";
  4. для оплаты кредита: выбрать сервис "Погашение кредита (Банки)", затем перейти в раздел "РСК Банк. Погашение кредита";
  5. ввести сумму, необходимые реквизиты и подтвердить платёж.

Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов!

Зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям автоматически сохраняются в "Истории платежей".

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/415305
Теги:
#MegaCom, PR
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