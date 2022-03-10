Оплачивайте услуги "РСК Банка" в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ!

Отличная новость для пользователей мобильного приложения MegaPay! Воспользуйтесь возможностью быстрого и безопасного пополнения карточных счетов или погашения кредитов ОАО "РСК Банк" онлайн со своего смартфона абсолютно бесплатно!
Для совершения платежа необходимо:
- скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play и App Store;
- перейти в раздел "Оплата";
- для пополнения карточного счёта: выбрать сервис "Банковские услуги", после чего перейти раздел "РСК Банк. Пополнение карточного счёта";
- для оплаты кредита: выбрать сервис "Погашение кредита (Банки)", затем перейти в раздел "РСК Банк. Погашение кредита";
- ввести сумму, необходимые реквизиты и подтвердить платёж.
Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов!
Зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям автоматически сохраняются в "Истории платежей".
MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!