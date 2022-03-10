Оплачивайте услуги "РСК Банка" в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ!

Отличная новость для пользователей мобильного приложения MegaPay! Воспользуйтесь возможностью быстрого и безопасного пополнения карточных счетов или погашения кредитов ОАО "РСК Банк" онлайн со своего смартфона абсолютно бесплатно!

Для совершения платежа необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play и App Store; перейти в раздел "Оплата"; для пополнения карточного счёта: выбрать сервис "Банковские услуги", после чего перейти раздел "РСК Банк. Пополнение карточного счёта"; для оплаты кредита: выбрать сервис "Погашение кредита (Банки)", затем перейти в раздел "РСК Банк. Погашение кредита"; ввести сумму, необходимые реквизиты и подтвердить платёж.

Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов!

Зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям автоматически сохраняются в "Истории платежей".

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!