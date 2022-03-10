Ведущие молочные предприятия КР ознакомились с техрегламентами ЕАЭС

Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики и коммерции принял участие в семинаре "Производственный контроль, часть 2. Входной контроль качества и безопасности молочного сырья, поступающего на предприятия", а также в практикуме по проведению испытаний, проводимом на базе аккредитованных лабораторий Центра ветеринарной диагностики и экспертизы ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства, департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения при поддержке Физико-технического института Германии.

Участниками семинара стали представители инфраструктуры качества: аккредитации, метрологии, специалисты аккредитованных лабораторий вышеназванных организаций, которые проводят испытания молока и молочных продуктов в рамках цепочки добавленной стоимости продукта с использованием инструмента Калидена.

Семинар состоял из двух частей: теоретической, с охватом законодательных требований ЕАЭС, и совместной практической частью.

Важным направлением развития национальной инфраструктуры качества является повышение кадрового потенциала государственных органов, бизнес-структур на системной основе.

Цель тренинга – передача знаний, развитие умений и навыков персонала специалистов восьми ведущих молочных предприятий Кыргызстана, которые заняты в производственном контроле, включая инструментально-лабораторные измерения, установленные техническими регламентами ЕАЭС по:

- реализации требований ТР и стандартов по производству молока и молочной продукции;

- методов и организации производственного контроля качества и безопасности молока и молочных продуктов.

Участники ознакомились с требованиями ТР ЕАЭС к молочному сырью, поступающему на предприятия; процедурами входного контроля сырья и вспомогательных материалов на молочных предприятиях; обзором методов испытаний, необходимых для выполнения требований ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2012 с предстоящими их изменениями, включая метод определения наличия ветеринарных препаратов и химиотерапевтических лекарственных средств иммуноферментным анализом с хемилюминесцентной детекцией с применением технологии биочипов и так далее.

По результатам обучения, предприятия планируют улучшение систем производственного контроля путем актуализации законодательных и нормативных требований, постановки ряда требований, включая микробиологические, в производственных лабораториях, что позволит улучшить качество, безопасность молочной продукции, конкурентоспособность при поставках на рынки ЕАЭС.

Напомним, что в рамках сотрудничества правительства КР и правительства ФРГ между Министерством экономики и коммерции Кыргызстана и Федеральным физико-техническим институтом Германии было подписано Соглашение о реализации проекта "Пользование услугами инфраструктуры качества в Кыргызстане".