Как MBANK задает тренды на рынке FinTech?

С появлением смартфонов мобильные приложения значительно упростили нашу повседневную жизнь. Многие из нас оценили возможность использования сервисов удаленного банковского обслуживания.

Напомним, что одним из первых в нашей стране, еще в 2014 году, совершил настоящий прорыв в банковской сфере Коммерческий банк "КЫРГЫЗСТАН", запустив мобильное приложение MBank, которое заняло лидирующие позиции по всем направлениям дистанционного обслуживания среди банковских приложений, тем самым бросив челлендж всему финансовому сектору и задав тренды цифровизации банковских процессов. Приложение MBank и по сей день уверенно занимает первые позиции среди мобильных банкингов. Его скачали и установили себе на телефон почти миллион пользователей не только в Кыргызстане, но и за рубежом!

Еще совсем недавно типичный мобильный банк представлял собой приложение, в котором можно было проверить баланс карточки и посмотреть выписку по счёту, однако на данный момент в приложении MBank на высоком уровне реализованы такие проекты, как: международные денежные переводы по номеру телефона, оплата коммунальных услуги без комиссии, погашение штрафов за нарушения ПДД, оплата в магазине и даже заказ доставки еды! Важной функцией приложения является возможность бесплатных переводов из России по номеру телефона посредством мобильного приложения "Тинькофф". Также кыргызстанцы могут переводить и получать денежные средства на карты "Сбербанка", а дополнительный встроенный в приложение MBank сервис rabota.ru поможет клиентам Коммерческого банка "Кыргызстан" просмотреть доступные вакансии в России и связаться с работодателями!

Запрос на денежный перевод – еще одна эксклюзивная функция от MBank, которая сможет помочь в ведении бизнеса и упростить процедуру отправки денег. Просто сформируйте запрос на необходимую сумму, и система всё сделает за вас! Как только денежные средства поступят на счет, отправителю и получателю придет уведомление.

Как еще упростить жизнь своим клиентам? Кажется, именно этим вопросом задавались специалисты банка, когда разрабатывали возможность удаленной верификации, ведь теперь весь процесс регистрации сводится к загрузке фотографии паспорта и съемке короткого селфи-видео. Технология компьютерного зрения автоматически заполнит необходимые поля в заявлении, сотрудник сравнит данные и подтвердит идентификацию, а клиенту не придется выходить из дома! Отметим, что специально разработанные алгоритмы не только ускорят процесс регистрации, но и исключат возможности мошенничества.

MBank – мобильный банк в твоем смартфоне!