В Бишкеке задержаны подозреваемые в сбыте 309 граммов марихуаны

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые в хранении наркотических средств с целью сбыта в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, 24 февраля 2022 года к ним поступило сообщение о том, что мужчины по имени "А." и "С." на территории Ленинского района хранят наркотические средства в крупном размере.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 282 ч.1 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека по подозрению в хранении наркотических веществ были задержаны подозреваемые С.С. 1976 года рождения и А.А. 1992 года рождения, у которых был обнаружен и изъят целлофановый пакет с марихуаной, масса которого без упаковки составило 309 грамм 43 милиграмов.

Задержанные С.С и А.А. были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек, назначены соответствующие экспертизы. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на один месяц

В настоящее время расследование продолжается", - говорится в сообщении УВД.