Погода
$ 100.62 - 103.37
€ 110.49 - 113.99

В Бишкеке задержаны подозреваемые в сбыте 309 граммов марихуаны

189  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые в хранении наркотических средств с целью сбыта в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, 24 февраля 2022 года к ним поступило сообщение о том, что мужчины по имени "А." и "С." на территории Ленинского района хранят наркотические средства в крупном размере.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 282 ч.1 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека по подозрению в хранении наркотических веществ были задержаны подозреваемые С.С. 1976 года рождения и А.А. 1992 года рождения, у которых был обнаружен и изъят целлофановый пакет с марихуаной, масса которого без упаковки составило 309 грамм 43 милиграмов.

Задержанные С.С и А.А. были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек, назначены соответствующие экспертизы. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на один месяц

В настоящее время расследование продолжается", - говорится в сообщении УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415311
Теги:
Ленинский район, наркотики, Бишкек, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  