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Досаалы Иманбердиев: Мы за многополярность

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- Минские соглашения, подписанные на высшем уровне Украиной, Германией, Францией и Россией, были отвергнуты нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Все переговоры президентов США, России, Франции и канцлера Германии о соблюдении их не увенчались успехом в течение восьми лет. Западу это было и не надо. И в конечном счете переговоры зашли в тупик и привели к нынешней ситуации, - сказал в интервью "Вечерке" Досаалы Иманбердиев, директор Центра инноваций и образовательных программ КГУ имени Арабаева, доктор наук государственного управления, профессор.

- Что касается позиции разных стран на эти события, то, на мой взгляд, заседания Советов безопасности в разных странах, консультации, в том числе в странах Центральной Азии, продолжаются в зависимости от меняющейся ситуации. Казахстан, например, одним из первых в ОДКБ провел заседание Совета безопасности и решил, что примет антикризисный план для реагирования на последствия ухудшения международной обстановки. МИД РК открыто заявил, что вопрос о признании народных республик не стоит, силы ОДКБ не могут быть применены в данной ситуации. И если в 2008 году по вопросу признания Южной Осетии и Абхазии лидеры стран - членов ОДКБ заявили о консолидированной позиции, негативно оценив агрессию Грузии, то в нынешней ситуации этого не наблюдается.

Согласен с мнением, что прекратила свое существование прежняя архитектура международной безопасности, необходима новая, опирающаяся на многополярность, которая не допускает доминирования НАТО или одного государства во всем мире.


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URL: https://www.vb.kg/415314
Теги:
ОДКБ, Россия, Украина, Центральная Азия
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