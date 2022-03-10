Эксперт: В наших условиях "Карабалыкская-20" даст больший урожай

Директор департамента по экспертизе сельхозкультур при Минсельхозе Дмитрий Тен рассказал vb.kg об особенностях сорта пшеницы, предоставленной в качестве гуманитарной помощи КР от Казахстана.

"Эта пшеница выведена в РК на Карабалыкской сельскохозяйственной опытной станции. Она впервые завезена в Кыргызстан. Этот сорт отличается засухоустойчивостью. Поэтому мы думаем, что он подходит для наших условий, особенно для посева на богаре", - сказал он.

Кроме того, "Карабалыкская-20" характеризуется устойчивостью к поражению бурой ржавчиной, септориозом, пыльной головней, корневой гнилью, чем стандарт. У этого сорта хорошая всхожесть, а также отзывчивость на качественный агротехнический фон и увлажнение.

По словам Дмитрия Тена, семена в объеме 1 тысячи тонн уже прибыли в республику и распределены между всеми регионами.

"Репродукция данных семян – элита. Это означает, что наши семенные хозяйства могут также взять и вырастить семена первой репродукции. Мы надеемся, что наши сельхозтоваропроизводители смогут эффективно использовать полученные семена", - отметил эксперт.

По качеству зерна "Карабалыкская-20" относится к ценной пшенице. Урожайность сорта составляет, по данным оригинатора, 4-5 тонн зерна с гектара.

"Тут нужно учитывать, что там [в Казахстане] она выращивается без полива. Мы полагаем, что в наших условиях, с орошением, этот сорт даст больший урожай", - заключил Дмитрий Тен.

Сорт с 2015 года допущен к использованию в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

Высказал свое мнение по поводу завезенной пшеницы и глава комитета мукомолов Кыргызстана Рустам Жунушев.

По его словам, очень важно, чтобы Кыргызстан мог иметь свою сырьевую базу.

"Что касается семян пшеницы, то в этом случае наша страна большей частью импортозависимая. Поэтому сейчас крайне важно, чтобы Кыргызстан смог обеспечить себя собственными семенами, так как это вопрос продовольственной безопасности. Главное, сейчас вовремя посадить семена, так как начинается посевная кампания.

Из-за того, что в 2015 году импортеров зерна пшеницы освободили от уплаты НДС многие наши мукомольные предприятия встали. В 2020 года нам вновь удалось запустить около 27 предприятий. Если нас у нас будет свое сырье, то нам наших мощностей вполне хватит. За короткий срок мы смогли увеличить объемы производства, что, кстати, повлияло на то, что цены на муку не скакали. Тем более у нас есть свои обязательства перед кабмином. Поэтому, как я уже говорил, крайне важно сделать все возможное, чтобы обеспечить себя собственной сырьевой базой", - сказал он.

Стоит отметить, что Казахстан является одним из ключевых торговых партнеров Кыргызстана, и, несмотря на сегодняшний кризис в мире, объем притока прямых казахских инвестиций с каждым годом только увеличивается, что лишний раз подтверждает наличие дружественных и добрососедских отношений между нашими странами.

О добрососедских отношениях между нашими странами неоднократно говорил и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"В Кыргызстане приветствуют дружественный курс президента Казахстана по дальнейшему укреплению кыргызско-казахских отношений. На нашей встрече в марте 2021 года Касым-Жомарт Токаев заверил меня в том, что их республика рассматривает нашу не только как союзника, но и в качестве братского государства, всегда готова поддержать кыргызский народ. Наши братские народы всегда жили в дружбе и согласии, протягивали друг другу руку помощи, особенно в трудные времена. Кыргызы настроены жить с казахами именно так и вместе шагать в будущее!", - сказал он в одном из своих интервью СМИ.

Напомним, сегодня, 10 марта 2022 года, в Бишкеке состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Казахстана в виде элитных семян пшеницы сорта "Карабалыкская-20" урожая 2021 года, соответствующие 1 классу посевного стандарта в количестве 1000 тонн.

Как уточняется, мероприятие прошло в рамках ранее достигнутых договоренностей между президентами РК и КР Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.

Семена были распределены между областями страны.