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Фотофакт: Арык - не мусорный бак!

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- Светлана Лаптева
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Все чаще встречаешь в столице сотрудников "Кыргыззеленхоза" с лопатами, ломами, вычищающими захламленные арыки.

И поражаешься, почему в нашем городе эти драгоценные сейчас водные артерии превращаются в помойки. Все кому не лень бросают туда пластиковые бутылки, пакеты, банки и прочий мусор.

- Мы–то очистим все. Но через какое–то время арыки опять будут забиты, а ведь это - ирригационные сооружения для полива зеленых насаждений. Горожане сами кричат, что арыки не работают, вода не доходит. А что творят? Заваливают их отходами, - говорят зеленхозовцы. - Как бы вложить в голову каждому, что чистота арыков для сохранения воды - главное.


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URL: https://www.vb.kg/415316
Теги:
Бишкек, Бишкекзеленхоз
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