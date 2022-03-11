Фотофакт: Арык - не мусорный бак!

Все чаще встречаешь в столице сотрудников "Кыргыззеленхоза" с лопатами, ломами, вычищающими захламленные арыки.

И поражаешься, почему в нашем городе эти драгоценные сейчас водные артерии превращаются в помойки. Все кому не лень бросают туда пластиковые бутылки, пакеты, банки и прочий мусор.

- Мы–то очистим все. Но через какое–то время арыки опять будут забиты, а ведь это - ирригационные сооружения для полива зеленых насаждений. Горожане сами кричат, что арыки не работают, вода не доходит. А что творят? Заваливают их отходами, - говорят зеленхозовцы. - Как бы вложить в голову каждому, что чистота арыков для сохранения воды - главное.