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В Сокулукском районе задержаны подозреваемые в краже платежных терминалов

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- Айжан Мамбеталиева
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В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в краже денежных средств, а также платежных терминалов задержаны двое подозреваемых.

Так, в феврале месяце с заявлением в органы внутренних дел Сокулукского района обратились двое граждан, которые просили принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, проникнув в их продуктовые магазины, совершили кражу денежных средств и платежных терминалов.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 ("Кража") УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что злоумышленники совершали кражу в основном в темное время суток, в первом случае похитили денежные средства в сумме 4000 сомов и терминал, внутри которого находилось более 44 тысяч сомов, во втором случае было украдено более 29 тысяч сомов и терминал общей стоимостью 1 миллион сомов.

Кроме того, в ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции были обнаружены вышеуказанные терминалы на территории района уже взломанными и выброшенными злоумышленниками.

В целях установления и задержания причастных лиц сотрудниками милиции проводился ряд следственных и оперативных мероприятий. В результате слаженной работы оперативников по подозрению в совершении данных преступлений были задержаны С.Э., 2001 года рождения, и Т.Ч., 1999 года рождения.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ОВД Сокулукского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/415320
Теги:
ГУВД, кража, Чуйская область, Кыргызстан
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