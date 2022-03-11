Погода
$ 104.00 - 106.50
€ 115.87 - 118.87

Муравьи способны обнаруживать онкологические заболевания

205  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Группа ученых из Французского национального центра научных исследований, Университета Сорбонны в Париже, Института Кюри и компании Inserm установила, что муравьи обладают способностью обнаруживать онкологические заболевания у людей. Об этом сообщает Phys.org.

Результаты интересного исследования опубликовал журнал iScience. В рамках эксперимента специалисты наблюдали за 36 насекомыми. Как утверждают ученые, муравьи вида Formica fusca после нескольких минут обучения отличили здоровые человеческие клетки от раковых. Эксперты объясняют, что у каждой клеточной линии есть собственный запах, который и определяют муравьи.

Чтобы оценить эффективность метода, необходимо провести дополнительные испытания. Однако, по мнению ученых, полученные результаты уже свидетельствуют о том, что муравьи обладают высоким потенциалом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415324
Теги:
наука, медицина, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  