Муравьи способны обнаруживать онкологические заболевания

Группа ученых из Французского национального центра научных исследований, Университета Сорбонны в Париже, Института Кюри и компании Inserm установила, что муравьи обладают способностью обнаруживать онкологические заболевания у людей. Об этом сообщает Phys.org.

Результаты интересного исследования опубликовал журнал iScience. В рамках эксперимента специалисты наблюдали за 36 насекомыми. Как утверждают ученые, муравьи вида Formica fusca после нескольких минут обучения отличили здоровые человеческие клетки от раковых. Эксперты объясняют, что у каждой клеточной линии есть собственный запах, который и определяют муравьи.

Чтобы оценить эффективность метода, необходимо провести дополнительные испытания. Однако, по мнению ученых, полученные результаты уже свидетельствуют о том, что муравьи обладают высоким потенциалом.