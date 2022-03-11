В столице обсудили, как сделать Бишкек умным, устойчивым и жизнестойким

В муниципалитете состоялся национальный семинар "Умный, устойчивый и жизнестойкий город Бишкек".

В семинаре приняли участие председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев, первый вице-мэр столицы Мирлан Байгончоков, заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Марьясин, руководитель канцелярии координатора-резидента ООН в КР Мунаввар Алам, региональный советник ЕЭК ООН Гульнара Ролл, главы столичных районов, депутаты БГК, руководители структурных подразделений мэрии и государственных учреждений.

Мероприятие организовала Европейская Экономическая Комиссия (ЕЭК) ООН в сотрудничестве с муниципалитетом столицы при участии представителей национальных и местных органов власти, агентств ООН и других международных организаций, занимающихся вопросами городского планирования и урбанистики в Кыргызстане.

Во время семинара представлена подготовленная ЕЭК ООН публикация обзора города Бишкека, разработанного на основе критериев умного и устойчивого города, а также отчет о результатах сотрудничества между ЕЭК ООН, мэрией Бишкека и другими партнерами по двум совместным проектам, поддержанным Счетом развития ООН "Укрепление экономической устойчивости во время и после пандемии COVID-19" и "Умные устойчивые города,выполнение повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года, новой программы развития городов в регионе ЕЭК ООН.

Также участникам встречи представлен план по восстановлению и перестройке экономики Бишкека, разработанный в рамках проекта ЕЭК ООН "Укрепление экономической устойчивости городов во время и после пандемии COVID-19", онлайн-курс электронного обучения, разработанный в рамках того же проекта, и информация о ходе разработки совместного с Инициатива развития городов для Азии (ИРГА) проекта по улучшению жилых массивов в Бишкеке.