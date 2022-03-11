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Сотрудник МЧС награждена юбилейной медалью ШОС

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- Айжан Мамбеталиева
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В канун 8 Марта первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев в торжественной обстановке вручил юбилейные медали "20 лет Шанхайской организации сотрудничества" женщинам - представителям ряда министерств и ведомств Кыргызстана, внесшим большой личный вклад в развитие организации.

Этой высокой награды удостоилась и сотрудник МЧС Кыргызстана, завсектором внешних связей управления международного сотрудничества Айгуль Ибраимовна Оморова.

Нуран Ниязалиев подчеркнул роль женщин Кыргызстана, работающих в различных секторах, являющихся залогом успешной деятельности и плодотворного сотрудничества ШОС в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и безопасности.

Решение о включении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в область взаимодействия в рамках ШОС было принято в ходе встречи государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году в Шанхае.

В 2002 году в Санкт-Петербурге было проведено первое заседание руководителей ведомств, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера государств-участников ШОС, где были обсуждены вопросы будущего многостороннего сотрудничества в регионе ШОС.

26 октября 2005 года в Москве на очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС было подписано соглашение между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в разработке и принятии которого принимала самое активное участие Айгуль Оморова.

Айгуль Оморова, являясь куратором направления сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС, стоит у основания становления и развития сотрудничества и на сегодняшний день продолжает вносить свой достойный вклад в продвижение данного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/415333
Теги:
МЧС, ШОС, Кыргызстан
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