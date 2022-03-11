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Глава государства возложил цветы к памятнику Турдакуна Усубалиева в Нарыне

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- Айжан Мамбеталиева
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"В многовековой истории кыргызского народа было немало личностей, которые ставили честь нации превыше всего и посвятили свои жизни будущему своего народа. Турдакун Усубалиев один из них" - отметил президент Садыр Жапаров сегодня, 11 марта, на церемонии открытия памятника государственному и общественному деятелю, первому секретарю ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР, Герою Кыргызской Республики Турдакуну Усубалиеву в селе Кочкор Кочкорского района Нарынской области.

Глава государства возложил цветы к памятнику Турдакуна Усубалиева и выступил с речью, в которой подчеркнул:

"В многовековой истории кыргызского народа было немало личностей, которые ставили честь нации превыше всего и посвятили свои жизни будущему своего народа. Турдакун Усубалиев один из них. Поэтому думаю, что возведение памятника в Кочкорском районе, где он родился и вырос, - это знак благодарности в память о государственном и общественном деятеле и человеке, жизнь которого является примером для всех нас. Судьба Турдакуна Усубалиева, достойного сына кыргызского народа, виднейшего государственного и партийного деятеля, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кыргызстана, трехкратного кавалера ордена Ленина, Героя Кыргызской Республики - пример для всех нас! Он является образцом преданного служения своей Родине. Поэтому я очень рад отметить данное событие среди вас. В наше время ощущается потребность в выдающихся людях, подобных Турдакуну Усубалиеву. Мы обязаны учиться на его богатом опыте", - сказал президент.

Он также отметил, что в свое время Турдакун Усубалиевич пережил много жизненных испытаний, выдержал множество суровых ударов судьбы. Он показал нам высокий уровень служения народу не только своим неустанным трудом, но и своей честностью и простотой. Он работал честно, до конца жизни заработал авторитет и прожил достойную жизнь. Такого широкого общественного уважения не всегда удостаиваются руководители. Четверть века занимал пост Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кыргызстана, 5 раз избирался в Верховный Совет СССР, 6 раз в Верховный Совет Киргизской ССР, также избирался депутатом Жогорку Кенеша. Многие положительные события и начинания, произошедшие в Кыргызстане в этот период, тесно связаны с его именем.

Например, под руководством Турдакуна Усубалиева Кыргызстан вырос из аграрной страны в индустриально-аграрную республику. В этот период в Кыргызстане было построено много гидроэлектростанций, заводов, объектов социального и культурного назначения, осваивались новые земли, стабильно развивалось сельское хозяйство. Под его личным руководством были построены великолепные здания на центральной площади Бишкека и вокруг нее, а также микрорайоны с населением в сотни тысяч человек. В результате он получил звание "главного архитектора столицы" и вошел в историю.

"За годы независимости Кыргызстан завоевал доверие народа и внес весомый вклад в становление и дальнейшее развитие кыргызского парламента в новых условиях и в новом направлении. Он стоял у истоков инициативы по разработке и принятию Водного кодекса, особенно в области рационального и эффективного использования природных ресурсов страны, в том числе водных ресурсов. Этот кодекс актуален и сегодня. Вместе с тем во время руководства Турдакуна Усубалиева страной были разработаны проекты, направленные на сохранение жемчужины гор Тенир-Тоо, озера Сон-Куль от высыхания, перенаправления русла рек Сары-Жаз и Каркыра в озеро Иссык-Куль, а также был разработан проект строительства каскада ГЭС на реке Сары-Джаз. Не ошибемся, если скажем, что Турдакун Усубалиев был честным и добросовестным. Он прожил достойную жизнь без высокомерия, без стремления к личному обогащению и не поддавался искушениям власти. Его жизнедеятельность и труд были направлены во благо народа и Кыргызстана. Поэтому я хочу напомнить о большом вкладе этого человека в развитие Кыргызстана, хочу выразить искреннюю благодарность всем гражданам, пришедшим на открытие данного памятника", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/415339
Теги:
Кочкорский район, Нарынская область, президент, Кыргызстан, Турдакун Усубалиев
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