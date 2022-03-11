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Новый приемник–распределитель не соответствует нормам гуманного содержания

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- Жан Алиев
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1 марта завершен совместный превентивный мониторинг Национального центра по предупреждению пыток и Ассоциации ARTICLE9 приемника-распределителя (ПР ГУВД Бишкека). Напомним, что приемник-распределитель возобновил свое функционирование после введения нового уголовного законодательства с возобновлением применения наказания в виде ареста за совершение правонарушения. В настоящий момент в ПР ГУВД Бишкека проводится капитальный ремонт.

В приемнике планируют содержать правонарушителей (до 150 человек) от 3 до 7 суток за "мелкое хулиганство", семейное насилие и выдворяемых иностранных граждан.

По итогам превентивного мониторинга еще не открытого приемника-распределителя уже были выявлены следующие нарушения:

  1. камеры не располагают индивидуальным спальным местом, все камеры приемника- распределителя оснащены топчанами. По словам администрации ПР ГУВД г.Бишкек данное решение было принято ради безопасности содержащихся;
  2. камеры ПР не оснащены должным образом проемом (окном) для попадания необходимого солнечного света и естественной вентиляции воздуха;
  3. здание приемника-распределителя оснащено угольным отоплением, несмотря на экологические проблемы выбросов в городе (по словам администрации за год отопление здания нуждается в сжигании более 40 тонн угля);

Национальный центр и Ассоциация ARTICLE9 намерены усилить работу по мониторингу деятельности приемника-распределителя, выявлять факты незаконного задержания, нарушения гарантированных процедур и инициировать судебное преследование сотрудников милиции по фактам нарушений прав человека.


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URL: https://www.vb.kg/415342
Теги:
ГУВД, мониторинг, Бишкек, Национальный центр по предупреждению пыток
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