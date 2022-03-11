Новый приемник–распределитель не соответствует нормам гуманного содержания

1 марта завершен совместный превентивный мониторинг Национального центра по предупреждению пыток и Ассоциации ARTICLE9 приемника-распределителя (ПР ГУВД Бишкека). Напомним, что приемник-распределитель возобновил свое функционирование после введения нового уголовного законодательства с возобновлением применения наказания в виде ареста за совершение правонарушения. В настоящий момент в ПР ГУВД Бишкека проводится капитальный ремонт.
В приемнике планируют содержать правонарушителей (до 150 человек) от 3 до 7 суток за "мелкое хулиганство", семейное насилие и выдворяемых иностранных граждан.
По итогам превентивного мониторинга еще не открытого приемника-распределителя уже были выявлены следующие нарушения:
Национальный центр и Ассоциация ARTICLE9 намерены усилить работу по мониторингу деятельности приемника-распределителя, выявлять факты незаконного задержания, нарушения гарантированных процедур и инициировать судебное преследование сотрудников милиции по фактам нарушений прав человека.