Новый приемник–распределитель не соответствуют нормам гуманного содержания

1 марта завершен совместный превентивный мониторинг Национального центра по предупреждению пыток и Ассоциации "ARTICLE9" приемника распределителя (ПР ГУВД Бишкека). Напомним, что приемник распределитель возобновил свое функционирование после введения нового уголовного законодательства в возобновлением применения наказания в виде ареста за совершение правонарушения. В настоящий момент в ПР ГУВД Бишкека проводится капитальный ремонт.

В приемнике планируют содержать правонарушителей (до 150 человек) от 3 до 7 суток, за "мелкое хулиганство", семейное насилие, и выдворяемых иностранных граждан.

По итогам превентивного мониторинга еще не открытого приемника распределителя уже были выявлены следующие нарушения:

камеры не располагают индивидуальным спальным местом, все камеры приемника распределителя оснащены топчанами. По словам администрации ПР ГУВД г.Бишкек данное решение было принято ради безопасности содержащихся; камеры ПР не оснащены должным образом проемом (окном) для попадания необходимого солнечного света и естественной вентиляции воздуха; здание приемника распределителя оснащено угольным отоплением, несмотря на экологические проблемы выбросов в городе (по словам администрации за год отопление здания нуждается в сжигании более 40 тонн угля);

Национальный центр и Ассоциация "ARTICLE9" намерены усилить работу по мониторингу деятельности приемника-распределителя, выявлять факты незаконного задержания, нарушения гарантированных процедур, и инициировать судебное преследование сотрудников милиции по фактам нарушений прав человека.