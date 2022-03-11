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В области страны передали семена пшеницы, ячменя и софлора из компаний РФ

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба министерства сельского хозяйства дает информацию о передаче в области Кыргызстана семян яровой пшеницы, ярового ячменя, софлора из семеноводческих компаний России.

В Баткенскую область - 185,38 тонн.

В Жалал-Абадскую область – 286 тонн.

В Чуйскую область – 777,62 тн.

В Иссык-Кульскую область - 725,22 тонн.

В Таласскую область – 213,7 тонн.

В Ошскую область - 303,94 тонн.

В Нарынскую область – 170,24 тонн.

По условиям ОАО "Айыл Банк" семена будут предоставляться в виде товарного кредита под процентную ставку- 4.5 процентов. Сроком 2 года, с погашением 50 процентов в текущем году до 15 ноября и 50 процентов до 15 ноября в 2023 году. Стоимость семян

яровой пшеницы составляет:

Репродукция Элита – 45 сомов 30 тыйын.

Первая репродукция - 45 сомов 24 тыйын.

Ярового ячменя:

Элита - 53,85 сомов.

Первая репродукция - 47,10 с/кг сомов.

Семена масличных культур (софлор) - 112 сомов 30 тыйын


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URL: https://www.vb.kg/415344
Теги:
Минсельхоз, пшеница, Кыргызстан
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