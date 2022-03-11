Погода
$ 105.25 - 106.50
€ 115.00 - 118.00

У берегов Антарктиды нашли судно Endurance, затонувшее век назад

1652  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В море Уэдделла у берегов Антарктиды найдено легендарное судно Endurance, на котором в 1915 году путешественник и исследователь Эрнест Шеклтон вместе с командой пытался добраться до континента, чтобы впервые пересечь его по суше. Об этом сообщает Futurism.

Endurance – трехмачтовое деревянное судно длиной 144 фута. Во время императорской трансантарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона оно застряло в толстых льдах моря Уэдделла. Десять месяцев спустя лед раздавил судно, и оно пошло ко дну.

Команда смогла покинуть Endurance. Путешественники разбили лагерь прямо на морском льду, а когда он лопнул, добрались на лодках до острова Южная Георгия, преодолев почти 1300 километров. Весь экипаж, несмотря на трудности, выжил.

Сейчас Endurance покоится на глубине около трех километров. Судно неплохо сохранилось. Согласно подписанному двенадцатью странами Договору об Антарктике, оно считается историческим памятником. Это значит, что к нему нельзя будет погружаться любителям, как, например, к "Титанику".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415346
Теги:
путешествия, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  