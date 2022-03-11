У берегов Антарктиды нашли судно Endurance, затонувшее век назад

В море Уэдделла у берегов Антарктиды найдено легендарное судно Endurance, на котором в 1915 году путешественник и исследователь Эрнест Шеклтон вместе с командой пытался добраться до континента, чтобы впервые пересечь его по суше. Об этом сообщает Futurism.

Endurance – трехмачтовое деревянное судно длиной 144 фута. Во время императорской трансантарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона оно застряло в толстых льдах моря Уэдделла. Десять месяцев спустя лед раздавил судно, и оно пошло ко дну.

Команда смогла покинуть Endurance. Путешественники разбили лагерь прямо на морском льду, а когда он лопнул, добрались на лодках до острова Южная Георгия, преодолев почти 1300 километров. Весь экипаж, несмотря на трудности, выжил.

Сейчас Endurance покоится на глубине около трех километров. Судно неплохо сохранилось. Согласно подписанному двенадцатью странами Договору об Антарктике, оно считается историческим памятником. Это значит, что к нему нельзя будет погружаться любителям, как, например, к "Титанику".