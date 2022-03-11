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В Бишкеке сгорела школа барабанщиков, где учились дети с аутизмом

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- Назгуль Абдыразакова
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Пользователь соцсетей Саламат Абыл на своей странице сообщил что школа барабанщиков в Бишкеке, где обучались молодежь и дети с аутизмом, сгорела. Ниже приводим текст публикации.

"Друзья у нашего барабанщика Марата (Pishpek city) сгорела школа барабанщиков, там учились и занимались дети и молодёжь, Марат очень внимательно работал с детьми аутистами. Также там преподавали уроки гитары. С огромным трудом и большим фанатизмом школа была запущена. Школа недавно только рассчиталась по кредитам. Просьба кто чем может помочь, материально, ненужными стройматериалами, палетами, или финансово.

Реквизиты ниже

0999156663 - Кирилл

@kira27drums

0550172225 - Марат

Для желающих помочь как-либо финансово: Optima bank 4169 5853 4390 2002

@mario_drummmer

0551203317 - Георгий(Элсом)

@gosharoff".


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URL: https://www.vb.kg/415348
Теги:
музыка, пожар, школа, Бишкек
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