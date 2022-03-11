В Бишкеке сгорела школа барабанщиков, где учились дети с аутизмом

Пользователь соцсетей Саламат Абыл на своей странице сообщил что школа барабанщиков в Бишкеке, где обучались молодежь и дети с аутизмом, сгорела. Ниже приводим текст публикации.
"Друзья у нашего барабанщика Марата (Pishpek city) сгорела школа барабанщиков, там учились и занимались дети и молодёжь, Марат очень внимательно работал с детьми аутистами. Также там преподавали уроки гитары. С огромным трудом и большим фанатизмом школа была запущена. Школа недавно только рассчиталась по кредитам. Просьба кто чем может помочь, материально, ненужными стройматериалами, палетами, или финансово.
Реквизиты ниже
0999156663 - Кирилл
@kira27drums
0550172225 - Марат
Для желающих помочь как-либо финансово: Optima bank 4169 5853 4390 2002
@mario_drummmer
0551203317 - Георгий(Элсом)
@gosharoff".