В Бишкеке сгорела школа барабанщиков, где учились дети с аутизмом

Пользователь соцсетей Саламат Абыл на своей странице сообщил что школа барабанщиков в Бишкеке, где обучались молодежь и дети с аутизмом, сгорела. Ниже приводим текст публикации.

"Друзья у нашего барабанщика Марата (Pishpek city) сгорела школа барабанщиков, там учились и занимались дети и молодёжь, Марат очень внимательно работал с детьми аутистами. Также там преподавали уроки гитары. С огромным трудом и большим фанатизмом школа была запущена. Школа недавно только рассчиталась по кредитам. Просьба кто чем может помочь, материально, ненужными стройматериалами, палетами, или финансово.

Реквизиты ниже

0999156663 - Кирилл

@kira27drums

0550172225 - Марат

Для желающих помочь как-либо финансово: Optima bank 4169 5853 4390 2002

@mario_drummmer

0551203317 - Георгий(Элсом)

@gosharoff".