Людям с ОВЗ работодатели в Бишкеке готовы платить зарплату до 38 тысяч

В Кыргызстане увеличилось число компаний, приглашающих на работу сотрудников с инвалидностью. Об этом сообщает издание emgek.kg ccылаясь на данные специалистов компании "HeadHunter Кыргызстан", которые проанализировали вакансии работодателей и резюме соискателей на сайте headhunter.kg.

"За 2021 год доля компаний, готовых рассмотреть кандидатов с инвалидностью, выросла на 93%. Основная часть таких компаний расположена в Бишкеке.

Средняя заработная плата, которую работодатели готовы платить людям с инвалидностью, варьируется от 36 тыс. до 38 тыс. сомов.

В основном речь идет о вакансиях, которые предполагают общение с другими людьми, включая консультирование клиентов, онлайн-продажи и техническую поддержку. График работы позволяет работать как на территории работодателя (57%), так и удаленно (31%).

Популярнее всего среди соискателей с инвалидностью в настоящее время IT-сектор, бухгалтерия, юридическая практика, дизайн (в том числе графический) и другие профессии, не требующие присутствия человека в офисе.

Отмечается, что люди с инвалидностью с большим интересом откликаются на вакансии работодателей, чем соискатели без инвалидности. Более того, во многих моментах они оказываются гораздо более мотивированными на выполнение поставленных задач" - говорится в сообщении издания.