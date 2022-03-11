Президентом Венгрии впервые стала женщина

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этом посту. Национальное собрание Венгрии на заседании в четверг выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана Фидес, министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Трансляция велась на венгерском канале М1.Соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Источник: РИА Новости