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Президентом Венгрии впервые стала женщина

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- Назгуль Абдыразакова
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Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этом посту. Национальное собрание Венгрии на заседании в четверг выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана Фидес, министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Трансляция велась на венгерском канале М1.Соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/415353
Теги:
президент, Венгрия, женщины
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