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Отменяется обязательное ношение масок, за исключением больниц и транспорта

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- Айжан Мамбеталиева
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С 12 марта 2022 отменяется обязательное ношение масок, за исключением учреждений здравоохранения и общественного транспорта.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором было решено отменить обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в вузах, спузах и других общеобразовательных организациях, в торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках.

Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами поручено с 12 марта внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения.

Кроме того, было заявлено о важности продолжения обязательного ношения медицинских масок в организациях здравоохранения (государственных, муниципальных и частных), а также в общественном пассажирском транспорте.

Также гражданам на добровольной основе рекомендовано соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей, в крупных торговых центрах, на рынках, при проведении массовых мероприятий – в целях профилактики COVID-19 и иных видов инфекционных болезней.

Полномочным представителям президента в областях совместно с Министерством здравоохранения поручено продолжить активную кампанию по расширению охвата населения вакцинацией против коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/415354
Теги:
Кыргызстан, COVID-19, COVID, Кабинет министров
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