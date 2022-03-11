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Мэр провел заседание межведкомиссии по проблемам загрязнения воздуха

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня в столичной мэрии под председательством мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялось плановое заседание чрезвычайной межведомственной комиссии по проблемам загрязнения воздуха в городе Бишкек.

В ходе совещания рассмотрены вопросы борьбы со смогом, алгоритм действий по профилактике заболеваний при разных уровнях загрязнения, также обсужден план развития экологического вида общественного транспорта и методы оптимизации схем маршрутов и др.

Эмилбек Абдыкадыров обозначил приоритетность рассматриваемых вопросов и отметил важность комплексного подхода в решение проблемы смога на долгосрочной основе.

Городским и смежным службам поручено в недельный срок внести предложения для включения в пошаговый план-мероприятий по улучшению экологической ситуации в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/415361
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр, воздух в Бишкеке
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