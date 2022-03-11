Подписан о мерах совершенствования системы управления в сфере инвестиций

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по совершенствованию системы управления в сфере инвестиций и повышения инвестиционного потенциала Кыргызской Республики".

Привлечение инвестиций, в том числе иностранных инвестиций, в экономику республики является одним из приоритетных направлений экономической политики и взаимовыгодного экономического сотрудничества с зарубежными странами.

В целях повышения инвестиционного потенциала республики, привлечения инвестиций в приоритетные сферы и отрасли экономики, обеспечения взаимоувязанности процесса инвестирования с производством конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Считать важнейшими направлениями совершенствования системы управления в сфере привлечения инвестиций:

создание благоприятного инвестиционного климата и стимулов для отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию в приоритетные сферы, отрасли и регионы Кыргызской Республики с целью производства конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, а также безусловное выполнение каждым государственным органом, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления задачи по содействию активному привлечению инвестиций; создание системы управления централизованными инвестициями, способствующей повышению эффективности использования финансовых средств государства, заемных ресурсов и средств технического содействия (грантов) международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций для решения приоритетных задач социально-экономического развития страны; улучшение международного имиджа Кыргызской Республики, широкое привлечение иностранных инвестиций, в том числе прямых, для обеспечения динамичного развития отраслей экономики и регионов страны, трансфера передовых технологий, последовательное совершенствование инвестиционного климата; обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства с иностранными инвесторами, торговыми партнерами, зарубежными правительственными и международными организациями, исходя из экономических интересов республики; осуществление оптимальной таможенно-тарифной политики с целью обеспечения устойчивого экономического роста, оказание всесторонней поддержки экспортерам, последовательное развитие торговой инфраструктуры, системы электронной коммерции, совершенствование законодательства в данной сфере; создание благоприятных условий для доступа отечественных товаров и услуг на внешние рынки, формирование эффективных транспортных коридоров, развитие современных логистических центров в целях диверсификации географии поставок; обеспечение широкого внедрения современных систем управления качеством продукции и соответствия отечественных товаров требованиям международных стандартов и технических регламентов для повышения их конкурентоспособности на внешних рынках, внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих устойчивый рост торговли и активизацию инвестиционной политики; осуществление защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, в том числе иностранных инвесторов, действующих на территории Кыргызской Республики; обеспечение разработки и реализации программ поддержки и развития предпринимательства в приоритетных отраслях экономики, проведение инфраструктурных и институциональных преобразований, создание благоприятных правовых, экономико-организационных условий.

Образовать Национальное агентство по инвестициям на базе государственного учреждения "Агентство по инвестициям и развитию Кыргызской Республики "KADI".

Определить, что Национальное агентство является уполномоченным государственным органом, ответственным за разработку и реализацию единой государственной инвестиционной политики, координацию привлечения иностранных инвестиций, сотрудничество с международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями, а также формирование и координацию единой государственной политики в сфере привлечения в Кыргызстан средств внешнего безвозмездного содействия (гранты, техническое содействие, целевая безвозмездная помощь).

Также данным указом директором Национального агентства по инвестициям назначен Равшанбек Сабиров.