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Объявлен конкурс на создание спортивной экипировки для нашей сборной

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- Айжан Мамбеталиева
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В конкурсе могут участвовать не только профессиональные дизайнеры, но и начинающие дизайнеры, студенты и другие желающие. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщает департамент физической культуры и спорта.

В сообщении говорится, что объявляется конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадно-спортивной экипировки национальной сборной Кыргызской Республики на такие предстоящие международные турниры, как Чемпионат Азии и Всемирные игры кочевников, и другие международные турниры.

Конкурс является открытым и состоит из двух этапов. В первом этапе конкурса специально составленная конкурсная комиссия (сформированная из числа сотрудников департамента физической культуры и спорта и НОК КР) выберет 10 эскизных проектов экипировки сборных команд.

Во втором этапе конкурса выбранные дизайны будут опубликованы на социальные страницы департамента физической культуры и спорта для голосования, в котором могут участвовать все граждане страны.

Материалы готовых работ каждого участника конкурса должны представлять собой коллекцию визуальных эскизов следующих предметов парадно-спортивной экипировки для сборных команд:

  1. парадная форма для участников Всемирных игр кочевников;
  2. парадно-спортивная экипировка для сборных команд КР;
  3. спортивный костюм (тренировочный).

Заявки принимаются до 18 часов 15 апреля 2022 года в электронном виде по адресу: г. Бишкек, улица Тоголока Молдо, 17, департамент физической культуры и спорта или по электронному адресу: sport.gov.kg2022@gmail.com


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URL: https://www.vb.kg/415365
Теги:
дизайн, спорт, Кыргызстан
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