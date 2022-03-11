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Сотрудникам СИН напомнили о вреде курения

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- Айжан Мамбеталиева
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В здании Службы исполнения наказаний Минюста в Бишкеке состоялась лекция на очень актуальную, антиникотиновую тему, которую провел врач-инспектор медслужбы СИН, полковник в/с Линар Шаяхметов.

Лектор рассказал собравшимся, насколько пагубно табакокурение, сходное по силе своей зависимости с токсикоманией и даже наркоманией.

Вредная привычка, которой, к сожалению, подвержены и тысячи кыргызстанцев, сильно подрывает здоровье. К примеру, негативно влияет на способность женщин к материнству, увеличивает риск выкидышей и появления неполноценного потомства, а у мужчин приводит к импотенции. Тяга к курению понижает работоспособность, память, внимание, слух, зрение, мышечную и иную активность, даже интеллект страдает.

Никотин, а также табачные смолы, различные канцерогенные и токсичные вещества, по сути - яды, разрушают все внутренние органы человека: мозг, легкие, сердце, желудок, кишечник, гортань, печень, нервную систему.

Курение провоцирует онкологические заболевания, бронхиты и пневмонии, атеросклероз и гипертонию, язвы и воспаления, инфаркты и инсульты, нарушает витаминный обмен, в целом сокращает продолжительность жизни. Ежегодно в мире раньше срока умирают около 2,5 миллионов курильщиков, табак убивает людей в 4 раза больше, чем гибнет в автоавариях.

Полковник Линар Кадырович также рассказал о современных методах избавления от привычки курить с помощью наркологии, лекарственных препаратов, психотерапии. О законодательных мерах борьбы с этим явлением в Кыргызстане, профилактических и разъяснительных шагах, о том, полезны ли якобы электронные сигареты, и многом другом.

После этой очень познавательной лекции, надеемся, многие откажутся от курения, улучшат свое самочувствие, уберегут здоровье своих близких и коллег по работе.


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URL: https://www.vb.kg/415366
Теги:
ГСИН, курение, табак
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