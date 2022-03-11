Сегодня стартует центральноазиатский чемпионат по футболу среди женщин

11 марта стартует в Душанбе чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди женских молодежных сборных до 18 лет. Футбол становится всё более популярным у женского населения Центральной Азии, что позволяет проводить подобные турниры. Женский футбол также привлекает тех, кто делает ставки, а это иногда перерастает в лудоманию, по ссылке можно узнать, как перестать ставить ставки.

Всего в турнире CAFA принимают участие четыре национальные сборные: Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Таджикистан. Турнир пройдет с 11 по 15 марта по круговой системе, где каждый сыграет с каждым. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество очков.

Кыргызстанские футболистки 11 марта в 18:00 сыграют с национальной командой Таджикистана. Второй матч кыргызской команды состоится 13 марта в 15:00, соперником станет сборная Узбекистана. 15 марта состоится последний тур, в котором сборная Кыргызстана встретится с коллективом из Ирана. Все матчи турнира пройдут в столице Таджикистана на Центральном стадионе.

Вне зависимости от результата для молодых футболисток из Кыргызстана соревнования такого уровня - это хороший опыт, который им пригодится в дальнейшей спортивной карьере.