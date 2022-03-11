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МВД на постоянной основе проводит работу по профилактике семейного насилия

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство внутренних дел проводит постоянную работу по предупреждению и повышению осведомленности о проблемах

семейного насилия, насилия в отношении детей, и во взаимодействии с другими госорганами и общественными организациями осуществляет

совместные мероприятия по оказанию социальной, правовой и психологической помощи жертвам насилия.

В целях активизации работы по профилактике домашнего насилия в октябре 2021 года в составе Службы общественной безопасности МВД создан новый отдел по профилактике семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных милиции.

Основными задачами нового отдела является защита прав, свобод и законных интересов жертв семейного насилия, принятие мер, направленных на повышение уровня защищенности граждан, снижение уровня правонарушений.

Кроме этого в обязанности указанного отдела входит координация деятельности подразделений ОВД по предупреждению и предотвращению

семейного насилия, а также контроль за деятельностью передвижных приемных милиции, организация мероприятий по предупреждению и

предотвращению правонарушений, участие совместно с органами профилактики и общественными организациями в разработках и реализации программных документов по предотвращению семейного насилия и устранению негативных последствий перенесенного насилия, а также оказание современных сервисных услуг населению, осуществление передвижными приемными милиции комплекса мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка, предупреждение преступности и предотвращение различного рода правонарушений.

Основными направлениями работы отдела являются профилактика, выявление, устранение причин и условий, порождающих насилие в семье.

После вступления в силу в декабре прошлого года нового уголовного законодательства (за декабрь месяц) составлено 167 протоколов о

правонарушениях по статье 70 Кодекса о правонарушениях (семейное насилие) и направлено в судебные органы.

Постановлением суда 56 граждан получили наказание в виде ареста. Кроме того, получили наказание в виде общественных работ – 99 граждан.

В январе месяце по данным СОБ МВД составлено 297 протоколов по статье 70 Кодекса о правонарушениях (семейное насилие). Постановлением суда 147 граждан получили наказание в виде общественных работ, за совершение подобных деяний решением суда получили наказание в виде ареста 101 граждан.

Кроме этого установлены факты совершения уголовного правонарушения. В декабре 2021 года зарегистрирован 1 факт по статье 177 "Семейное насилие" Уголовного кодекса. В январе 2022 года по этой статье уже возбуждено 7 уголовных дел.

Cогласно данным СОБ МВД за 2 месяца 2022 года (январь, февраль) зарегистрировано 1559 случаев семейного насилия (зарегистрировано в электронном журнале учета информации. Органами внутренних дел республики за указанный период в отношении лиц, совершивших семейное насилие, выдано 1288 временных охранных ордеров, в том числе совершившим семейное насилие мужчинам - 1220, что составляет 95 процентов от всего количества. Также выдано 68 временных охранных ордеров совершившим семейное насилие женщинам, что составляет 5 процентов от всего количества. Кроме этого продлено 110 охранных ордеров.

В разрезе регионов выдано временных охранных ордеров по городу Бишкек-559, Чуйской области -292, по городу Ош - 43, Ошской области -80, Баткенской области -29, Жалал-Абадской области - 88, Иссык-Кульской области - 106, Нарынской области - 48, Таласской области - 43.

За январь и февраль месяцы органами внутренних дел выданы временные охранные ордера 1200 женщинам, пострадавшим от семейного насилия, 61 мужчинам, а также 39 несовершеннолетним.


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URL: https://www.vb.kg/415371
Теги:
МВД, семейное насилие, Уголовный кодекс, Кыргызстан, профилактика
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