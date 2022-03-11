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Мэр Бишкека встретился с депутатами Бишкекского городского кенеша

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- Айжан Мамбеталиева
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В муниципалитете столицы состоялась встреча мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова с председателем Бишкекского городского кенеша Куванычбеком Конгантиевым и депутатами Бишкекского городского кенеша.

Во время встречи мэр Бишкека отметил, что мэрии Бишкека и городскому кенешу необходимо работать в тесном сотрудничестве в рамках Закона "О местном самоуправлении", также озвучил вопросы жизнедеятельности столицы, которые будут решены в первую очередь.

Депутаты задали интересующие вопросы, обозначили проблемы, которые требуют решения и высказали пожелания о совместной работе во благо города.

В завершение встречи Эмилбек Абдыкадыров поблагодарил депутатов за плодотворную беседу.


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URL: https://www.vb.kg/415373
Теги:
мэрия, мэр, Депутат, горкенеш
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