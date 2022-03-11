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На рынке "Азиз" обсудили использование контрольно-кассовых машин

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- Айжан Мамбеталиева
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Первомайский акимиат совместно с налоговой службой провели встречу с администрацией рынка "Азиз". Обсудили проблемные вопросы использования контрольно-кассовых машин (ККМ) среди субъектов предпринимательства, осуществляющих экономическую деятельность на рынке.

Отметим, что предприниматели с невысоким товарооборотом смогут работать через мобильное приложение в своем смартфоне. ККМ будет обязателен для крупных торговых центров. Малый бизнес с оборотом до 8 миллионов сомов освобождается от налогов, с применением ККМ.

ККМ-онлайн - это виртуальный кассовый аппарат, который представляет собой программное обеспечение, устанавливаемое на электронные устройства (персональный/переносной компьютер, мобильный телефон и другие аналогичные аппараты), принадлежащее субъекту предпринимательства, с помощью которого будут проводиться кассовые операции.


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URL: https://www.vb.kg/415374
Теги:
мэрия, рынок, Бишкек, мэр
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