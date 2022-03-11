Задержан мужчина, у которого было с собой 477 граммов гашиша

Оперативники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР задержали мужчину с 477 граммов гашиша.

1 марта 2022 года сотрудниками СБНОН МВД совместно с СС Аламудунского района проводилась операция по выявлению наркопреступлений, в результате которой установлен факт незаконного изготовления наркотических средств с целью сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР и начато досудебное производство.

Так, при следственно-оперативных мероприятиях на стационарном посту в селе Сосновка, где была остановлена автомашина "Хонда Степвагон" серого цвета под управлением гражданина Б.Н., следовавшая из Токтогульского района в Бишкек.

При личном обыске пассажира данной автомашины гр.Т.Т., 1964 года рождения, уроженца Токтогульского района, у которого в правом кармане брюк был обнаружен сверток, внутри которого находилось твердое вещество коричневого цвета со специфическим запахом гашиша, также внутри куртки в пакете обнаружены и изъяты твердые вещества коричневого цвета со специфическим запахом гашиша в виде спичечного коробка в количестве 30 штук. Установлено, что задержанный ранее неоднократно судимый.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятыми веществами является наркотическое средство гашиш общим весом 477 граммов, задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.