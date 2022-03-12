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Мэр Бишкека встретился с послом Узбекистана в Кыргызстане

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистан в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым.

В ходе встречи обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя столицами – Бишкеком и Ташкентом.

Эмилбек Абдыкадыров отметил важность укрепления взаимоотношений и выразил заинтересованность в развитии торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

В свою очередь, посол пригласил градоначальника принять участие в первом Ташкентском международном инвестиционном форуме (ТМИФ), который пройдет с 24 по 26 марта в Ташкенте.

В 1996 и 2017 годах были подписаны соглашения между мэрией Бишкека и хокимиятом Ташкента о сотрудничестве в экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

4 сентября 1993 года были подписаны соглашения о сотрудничестве с хокимиятом Бухары, а также об экономическом и культурном сотрудничестве с Самаркандской областью.


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URL: https://www.vb.kg/415377
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
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