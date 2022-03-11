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"КР заинтересован в том, чтобы два братских нам народа пришли к консенсусу"

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- Нина Ничипорова
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События в Украине никого не оставляют равнодушным и в нашей стране. Даже школьники обсуждают их. Поделиться своим видением конфликта "Вечерка" попросила Чолпон Сааданбекову, кандидата философских наук, доцента факультета социально-гуманитарных наук Кыргызского национального университета.

- К чему может привести, на ваш взгляд, этот конфликт?

- Как любая женщина, мать, я осуждаю насилие. А любая военная операция – это насилие. Но, с другой стороны, Запад сам нарушает демократические ценности, о которых постоянно твердит. Его дела противоречат словам. Все войны, развязанные США, подтверждают это. Говорят одно, а делают другое. Обвиняют другие страны в нарушении прав людей, но не соблюдают их сами.

Трудно не согласиться с мнением экспертов о том, что спецоперация разрушила однополярный мир, и вряд ли он останется таким, каким был прежде. Коллективному Западу в дальнейшем придется считаться с мнением и голосами других стран. В этом контексте заявление об отзыве посла Украины в Кыргызстане якобы для консультаций вызывает не только, мягко говоря, удивление и недоумение. Но это можно расценить и как давление, поскольку наша страна воздержалась при голосовании по резолюции США, осуждающей Россию. Однако это взвешенная позиция нашего руководства и подавляющего большинства населения, и с ним придется считаться, как бы кому-то этого не хотелось.

- Какое влияние этот конфликт окажет на Кыргызстан?

- Нас многое связывает с Россией, и порвать те же экономические, торговые связи непросто. Около миллиона трудовых мигрантов работают там и присылают немалые средства своим семьям. А российская экономика уже начала переживать тяжелые времена из-за санкций и военных действий. Курс сома так и будет меняться вслед за рублем. А поскольку мигранты переводят деньги в рублях, то, следовательно, девальвация рубля будет сказываться и на нас.

Нас коснутся не только экономические санкции. У меня, например, должна была выйти научная статья в зарубежном научном журнале с высоким квартилем, но ее не поместили, видимо, потому, что я живу и работаю в Кыргызстане. Многие иностранцы, кстати, часто путают Кыргызстан с Курдистаном, Грузией. Нас с Россией, похоже, рассматривают неразрывно. А, возможно, и потому, что наша страна не высказала нужного Западу мнения при голосовании в ООН. Причем с этим столкнулась не только я одна.

Выпускники наших школ этого года, которые ранее планировали учиться в российских вузах, раздумывают, надо ли им в этом году подавать документы в университеты России. Кто-то из наших студентов хотел уже переезжать в Россию, но забрал заявление об отчислении. И не исключено, что это не самые худшие события, которые нас ждут в случае продолжения конфликта.

Поэтому Кыргызстан действительно заинтересован в том, чтобы два братских нам народа скорейшим путем пришли к консенсусу. В свое время мне приходилось бывать в Украине, у меня остались самые теплые воспоминания о стране, ее открытых, приветливых людях.


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URL: https://www.vb.kg/415378
Теги:
Россия, Украина, конфликт, экономика, санкции
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