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Строительные компании нарушают правила благоустройства столицы

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- Жан Алиев
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В Бишкеке муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием ведет работу по улучшению санитарного состояния и освобождают город от самовольно установленных объектов. Участились случаи нарушения чистоты и порядка со стороны строительных компаний. Сообщает пресс-служба мэрии.

Во время обхода по Октябрьскому району обнаружено складирование в неположенном месте строительных материалов по адресу: Чингиза Айтматова 82/5, которое образовала строительная компания "Мунара Строй" (Ригель). На месте выписан штраф на 23 тысячи сомов согласно части 2 статьи 115 Кодекса КР "О правонарушениях" за выброс производственных отходов в неустановленном для этого месте.

По адресу: проспект Чингиза Айтматова 82/2 строительная организация "Ихлас" (Кыргыз каганат) также нарушила правила благоустройства Бишкека. Компании выписан протокол на 13 тысяч сомов по статье 114.

Строительная компания "Империал Компани" загрязнила дорогу улицы Сухэ Батора, а "Азия Строй Групп" повредила дорогу на пересечении переулков Каарманский и Алтайский.

Вину признала только компания "Азия Строй Групп", остальные отказались признавать. Дела мы направили в административную комиссию для вынесения окончательного вердикта.

Согласно правилам благоустройства столицы, чистоту и порядок на прилегающей территории должны соблюдать все вне зависимости от форм собственности.

По вопросам работы инспекции можете обращаться по номерам:

  1. По Свердловскому району:0705003137;
  2. По Октябрьскому району: 0551551745;
  3. По Первомайскому району:0555404818;
  4. По Ленинскому району:0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/415379
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
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