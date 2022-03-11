Абдурахманхаджи Муртазалиев подал в суд на ЦИК

Абдурахманхаджи Муртазалиев намерен в суде оспорить решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов о снятии его с предвыборной гонки. Его адвокат Таалайгуль Токтакунова уже подала в суд соответствующие документы. Об этом редакции vb.kg сообщила она сама.

По ее словам, ЦИК приняла незаконное решение.

"МВД на заседании ЦИК представила справку, что якобы установлена телефонная связь между отцом моего подзащитного и одним из начальников штаба кандидата с задержанными ранее двумя женщинами Талиповой и Сиаиловой. Мол, из данных базовой станции сотовой связи выходит, что Талипова находилась в районе Экоисламикбанка, и поэтому милиция "предполагает", что она была на приеме у отца кандидата. Это полный абсурд. На таком основании ЦИК могла отменить регистрацию кандидата только до начала выборов, но не вовремя. Существует такое понятие, как презумпция невиновности и поэтому только суд может признать вину человека", - отметила Токтакунова.

Юрист перечислила случаи, по которым ЦИК на законных основаниях может отменить регистрацию кандидата в депутаты.

"По закону Регистрация избранного кандидата отменяется (в случае подтверждения факта):

- отсутствии у него пассивного избирательного права (21 год);

- при наличии у него неснятой или непогашенной судимости;

-вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении него,

- выходе или утраты гражданства Кыргызской Республики, принадлежности к гражданству другого государства

- а также в случае смерти кандидата.

Вот исчерпывающий перечень", - добавила она.