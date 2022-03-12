В Бишкек из Украины доставили 72 гражданина Кыргызстана

В Бишкек 11 марта прибыл чартерный рейс, на борту которого находилось 72 гражданина КР, выехавшие с территории Украины в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
Эвакуационный рейс организован Министерством иностранных дел КР совместно с польской стороной и Европейским агентством пограничной службы "Фронтекс", которое оказывает помощь в организации возвращения граждан на Родину.
В настоящее время министерство продолжает прорабатывать вопросы эвакуации граждан Кыргызстана из Польши, также планируется отправка рейса из Чехии в Кыргызстан, прорабатываемого представителями Миссии Международной организации миграции в Праге.
На сегодня на территории Украины находятся 86 граждан Кыргызстана. Следует отметить, что количество может увеличиваться или уменьшаться, списки формируются ежедневно.
В целом, с начала эвакуации граждан Кыргызстана из Украины загранучреждениями Кыргызстана оказано содействие в выезде 635 граждан КР, среди которых:
Вывезены в Кыргызстан - 163 гражданина:
– из Венгрии - 91 гражданин;
- из Польши - 72 гражданина.
Вывезены в безопасные страны:
- Венгрия - 59 (эваукировано 150, из них 91 отправлены в Кыргызстан);
- Польша - 267 (из которых 72 гражданина отправлены в Кыргызстан, около 100 граждан КР остаются в Польше);
- Словакия -20;
- Румыния - 26;
- Турция – 66
- Молдова – 21
- Чехия - 85
- Другие страны (Литва, Германия) - 18.
Министерство напоминает, что в Департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в Украине работает горячая линия, по которой граждане КР, пребывающие на территории Украины, могут обратиться по всем вопросам консульско-правового характера:
Посольство Кыргызстана в Украине:
+380980254746,
+380507763494, а также "WhatsApp" группа Посольства;
Департамент консульской службы МИД КР:
+996 551 312 000 - номер горячей линии;
+996 703 428 865
+996 709 983 465
+996 554 065 215.