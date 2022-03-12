Погода
$ 104.00 - 106.50
€ 115.87 - 118.87

В Бишкек из Украины доставили 72 гражданина Кыргызстана

275  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкек 11 марта прибыл чартерный рейс, на борту которого находилось 72 гражданина КР, выехавшие с территории Украины в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Эвакуационный рейс организован Министерством иностранных дел КР совместно с польской стороной и Европейским агентством пограничной службы "Фронтекс", которое оказывает помощь в организации возвращения граждан на Родину.

В настоящее время министерство продолжает прорабатывать вопросы эвакуации граждан Кыргызстана из Польши, также планируется отправка рейса из Чехии в Кыргызстан, прорабатываемого представителями Миссии Международной организации миграции в Праге.

На сегодня на территории Украины находятся 86 граждан Кыргызстана. Следует отметить, что количество может увеличиваться или уменьшаться, списки формируются ежедневно.

В целом, с начала эвакуации граждан Кыргызстана из Украины загранучреждениями Кыргызстана оказано содействие в выезде 635 граждан КР, среди которых:

Вывезены в Кыргызстан - 163 гражданина:

– из Венгрии - 91 гражданин;

- из Польши - 72 гражданина.

Вывезены в безопасные страны:

- Венгрия - 59 (эваукировано 150, из них 91 отправлены в Кыргызстан);

- Польша - 267 (из которых 72 гражданина отправлены в Кыргызстан, около 100 граждан КР остаются в Польше);

- Словакия -20;

- Румыния - 26;

- Турция – 66

- Молдова – 21

- Чехия - 85

- Другие страны (Литва, Германия) - 18.

Министерство напоминает, что в Департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в Украине работает горячая линия, по которой граждане КР, пребывающие на территории Украины, могут обратиться по всем вопросам консульско-правового характера:

Посольство Кыргызстана в Украине:

+380980254746,

+380507763494, а также "WhatsApp" группа Посольства;

Департамент консульской службы МИД КР:

+996 551 312 000 - номер горячей линии;

+996 703 428 865

+996 709 983 465

+996 554 065 215.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415383
Теги:
МИД, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  