В Бишкек из Украины доставили 72 гражданина Кыргызстана

В Бишкек 11 марта прибыл чартерный рейс, на борту которого находилось 72 гражданина КР, выехавшие с территории Украины в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Эвакуационный рейс организован Министерством иностранных дел КР совместно с польской стороной и Европейским агентством пограничной службы "Фронтекс", которое оказывает помощь в организации возвращения граждан на Родину.

В настоящее время министерство продолжает прорабатывать вопросы эвакуации граждан Кыргызстана из Польши, также планируется отправка рейса из Чехии в Кыргызстан, прорабатываемого представителями Миссии Международной организации миграции в Праге.

На сегодня на территории Украины находятся 86 граждан Кыргызстана. Следует отметить, что количество может увеличиваться или уменьшаться, списки формируются ежедневно.

В целом, с начала эвакуации граждан Кыргызстана из Украины загранучреждениями Кыргызстана оказано содействие в выезде 635 граждан КР, среди которых:

Вывезены в Кыргызстан - 163 гражданина:

– из Венгрии - 91 гражданин;

- из Польши - 72 гражданина.

Вывезены в безопасные страны:

- Венгрия - 59 (эваукировано 150, из них 91 отправлены в Кыргызстан);

- Польша - 267 (из которых 72 гражданина отправлены в Кыргызстан, около 100 граждан КР остаются в Польше);

- Словакия -20;

- Румыния - 26;

- Турция – 66

- Молдова – 21

- Чехия - 85

- Другие страны (Литва, Германия) - 18.

Министерство напоминает, что в Департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в Украине работает горячая линия, по которой граждане КР, пребывающие на территории Украины, могут обратиться по всем вопросам консульско-правового характера:

Посольство Кыргызстана в Украине:

+380980254746,

+380507763494, а также "WhatsApp" группа Посольства;

Департамент консульской службы МИД КР:

+996 551 312 000 - номер горячей линии;

+996 703 428 865

+996 709 983 465

+996 554 065 215.