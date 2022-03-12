В Аламудунском районе задержали неоднократно судимого мошенника

В Аламудунском районе задержан мужчина по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

28 февраля 2022 года в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратился А.Ф., 1980 года рождения о принятии мер в отношении малознакомого мужчины, который войдя в доверие, взял у заявителя автомашину стоимостью 115 тысяч сомов, при этом отдав ему только 10 000 сомов, скрывается не отдавая остальную сумму. При этом заявитель указал о том, что указанный мужчина всячески скрывается.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 209 (Мошенничество) УК КР

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее неоднократно судимый за аналогичное преступление А.У. 1991 года рождения.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

Досудебное производство продолжается.