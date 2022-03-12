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ГКНБ: Бывший депутат Абжалиев возместил ущерб по делу о мошенничестве

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- ВБ
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В Кыргызстане по факту мошенничества ГКНБ было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша КР Алиярбека Абжалиева. Сообщает пресс-служба ГКНБ.

Следствием было установлено, что Абжалиев в его бытность депутатом Жогорку Кенеша КР, войдя в сговор с близкими родственниками, путем мошенничества причинил ущерб частному предпринимателю в размере более 1,2 миллионов долларов.

На основании собранных по делу доказательств Абжалиев был задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Принятыми в ходе следствия мерами, направленными на установление истины по делу и восстановление справедливости, обвиняемым Абжалиевым был полностью возмещен ущерб потерпевшему на сумму более 1,2 млн. долларов.

В связи с чем, 11 марта 2022 года Первомайским районным судом г.Бишкек мера пресечения в отношении обвиняемого Абжалиева была изменена, а последний освобожден из-под стражи.


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URL: https://www.vb.kg/415388
Теги:
мошенничество
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