Главы МИД Кыргызстана и Узбекистана обсудили двухстороннее сотрудничество

В Анталье вчера, 11 марта, состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба МИДа.

Встреча прошла в рамках участия во Втором "Анталийском дипломатическом форуме".

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев с коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым в ходе встречи обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-узбекского сотрудничества и дальнейшие пути укрепления взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Особое внимание было уделено организации предстоящих внешнеполитических мероприятий на высшем и высоком уровнях.

В части активизации приграничного и межрегионального сотрудничества сторонами отмечена важность проведения очередного заседания Совета полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан в ближайшее время в Кыргызстане.

Сторонами также выражена готовность к продолжению совместной работы в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества для дальнейшего динамичного роста товарооборота и доведения его объемов до 2 млрд долларов.

В данном контексте министр Кырызстана, отметив вступление в силу Соглашения между странами о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития и начале его практической реализации, предложил активизировать деятельность данного Фонда, в том числе путём реализации проектов строительства торгово-логистического центра приграничной торговли в городе Кызыл-Кия и автомобильной дороги "Иркештам-Дараот-Коргон-Уч-Коргон".

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по текущей международной и региональной повестке дня. Затрагивая ситуацию вокруг Украины, стороны были едины во мнении о необходимости незамедлительной деэскалации, прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров в целях урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.