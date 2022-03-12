Казакбаев: КР поддерживает любые посреднические усилия в установлении мира

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым на полях Анталийского дипломатического форума.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине.

Министр Руслан Казакбаев отметил важность дальнейшего избегания жертв среди военнослужащих и мирного населения, особо подчеркнув необходимость поиска новых форматов и механизмов переговоров для участников процесса урегулирования данного конфликта.

В частности, было отмечено, что Кыргызская Республика поддерживает начало переговорного процесса между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта, и заинтересована в скорейшем достижении сторонами взаимоприемлемых решений, способствующих, в первую очередь, прекращению огня и выходу из кризиса.

Казакбаев особо отметил, что любой конфликт необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие перестали работать. Сообщил, что кыргызская сторона поддерживает любые посреднические усилия в этом направлении, и при необходимости выражает свою готовность оказать содействие в установлении мира и взаимопонимания. При этом отметил положительный опыт Бишкека по посредническим миссиям.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние двусторонних отношений и планы по их дальнейшей интенсификации в русле договоренностей глав двух государств по итогам встречи на полях 8-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле 12 ноября 2021 года.

Собеседники договорились поддерживать высокий уровень кыргызско-азербайджанских отношений путем организации межмидовских политических консультаций, заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и расширении договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Отдельно обсужден график предстоящих контактов на высоком и высшем уровнях.