Погода
$ 104.00 - 106.50
€ 115.87 - 118.87

Казакбаев: КР поддерживает любые посреднические усилия в установлении мира

184  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым на полях Анталийского дипломатического форума.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине.

Министр Руслан Казакбаев отметил важность дальнейшего избегания жертв среди военнослужащих и мирного населения, особо подчеркнув необходимость поиска новых форматов и механизмов переговоров для участников процесса урегулирования данного конфликта.

В частности, было отмечено, что Кыргызская Республика поддерживает начало переговорного процесса между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта, и заинтересована в скорейшем достижении сторонами взаимоприемлемых решений, способствующих, в первую очередь, прекращению огня и выходу из кризиса.

Казакбаев особо отметил, что любой конфликт необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие перестали работать. Сообщил, что кыргызская сторона поддерживает любые посреднические усилия в этом направлении, и при необходимости выражает свою готовность оказать содействие в установлении мира и взаимопонимания. При этом отметил положительный опыт Бишкека по посредническим миссиям.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние двусторонних отношений и планы по их дальнейшей интенсификации в русле договоренностей глав двух государств по итогам встречи на полях 8-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле 12 ноября 2021 года.

Собеседники договорились поддерживать высокий уровень кыргызско-азербайджанских отношений путем организации межмидовских политических консультаций, заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и расширении договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Отдельно обсужден график предстоящих контактов на высоком и высшем уровнях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415391
Теги:
Азербайджан, МИД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  