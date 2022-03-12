Активность Организации экономического сотрудничества снизит удар от санкций

Состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с генеральным секретарем организации экономического сотрудничества Хусравом Нозири на полях Анталийского дипломатического форума

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в рамках Организации для достижения устойчивого развития и экономического процветания государств-членов и региона в целом.

В этом контексте, стороны отметили необходимость активизации деятельности Организации и максимального использования имеющиеся ресурсов.

Касаясь проектов в сфере транспорта, туризма и окружающей среды и учитывая экономическую взаимосвязанность государств-членов, министр Казакбаев подчеркнул важность принятия действенных мер для минимизации и возможного нивелирования негативных последствий санкций в государствах-членах Организации в связи с ситуацией в Украине. Генеральный секретарь Нозири приветствовал инициативу кыргызской стороны и отметил возможность проведения анализа ситуации для определения дальнейших шагов.

Стороны также обсудили календарный план мероприятий Организации и возможности расширения договорно-правовой базы.