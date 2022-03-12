Погода
$ 104.00 - 106.50
€ 115.87 - 118.87

Глава Минсельхоза заверил, что запасов продуктов в стране достаточно

105  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Недобросовестные продавцы пользуются вокруг искусственного ажиотажа вокруг цен на основные продукты, поэтому не стоит покупать все про запас, продуктов в стране в стране достаточно. Об этом на пресс-конференции заявил глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков.

По его словам на сегодняшний день на складе ОАО "Каинды-Кант имеется 11, 5 тонн сахара, кроме того еще 8, 5 тысяч тонн находится у фермеров. Кроме того импортеры завезли еще 1,5 тонн сахара. Этот запас хватит на 2, 5 месяца. "Вчера сахарный завод подписал договор с торговыми сетями как "Глобус", "Народный", "Фрунзе" о продаже сахара по 65 сомов, рекомендованная цена 67 сомов, - отметил Джаныбеков.

"Кроме того в Кыргызстане как сообщил министр имеется импортированное подсолнечное масло, запас которого хватит на 2, 5 месяца. В материальном резерве имеется запас который хватит на 3 месяца. Недавно в Оше заработал крупный завод по производству растительного масла, завод переработал 500 тонн", - сообщил министр.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415395
Теги:
Минсельхоз, цены на продукты питания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  