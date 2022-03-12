Глава Минсельхоза заверил, что запасов продуктов в стране достаточно

Недобросовестные продавцы пользуются вокруг искусственного ажиотажа вокруг цен на основные продукты, поэтому не стоит покупать все про запас, продуктов в стране в стране достаточно. Об этом на пресс-конференции заявил глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков.

По его словам на сегодняшний день на складе ОАО "Каинды-Кант имеется 11, 5 тонн сахара, кроме того еще 8, 5 тысяч тонн находится у фермеров. Кроме того импортеры завезли еще 1,5 тонн сахара. Этот запас хватит на 2, 5 месяца. "Вчера сахарный завод подписал договор с торговыми сетями как "Глобус", "Народный", "Фрунзе" о продаже сахара по 65 сомов, рекомендованная цена 67 сомов, - отметил Джаныбеков.

"Кроме того в Кыргызстане как сообщил министр имеется импортированное подсолнечное масло, запас которого хватит на 2, 5 месяца. В материальном резерве имеется запас который хватит на 3 месяца. Недавно в Оше заработал крупный завод по производству растительного масла, завод переработал 500 тонн", - сообщил министр.