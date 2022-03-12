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Посол России в КР: Рассматривается вопрос о возобновлении ЖД и автопоездок

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- Наталья Крайнова
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Правительством России принято решение о снятии коронавирусных ограничений на международное транспортное сообщение. Об этом сообщил посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

Он также сообщил, что в этом контексте рассматривается вопрос о возобновлении железнодорожных и автомобильных поездок из России в Кыргызстан и другие страны ближнего зарубежья.

"Рассчитываем также, что в ближайшее время возобновятся рейсы "Аэрофлота" между городами России и Кыргызстана. В этом направлении ведется активная работа", - добавил посол.


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URL: https://www.vb.kg/415396
Теги:
авиация, железная дорога, Россия, Кыргызстан
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