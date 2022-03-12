Мэрия благодарит бишкекчан за участие в субботнике

В Бишкеке сегодня, 12 марта, прошел общегородской субботник, в котором приняли участие 1252 человека из 63 организаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, по Ленинскому району на субботник вышли 364 человека из 14 организаций. Они убрали закреплённый участок и посадили 190 саженцев, 6500 штук живой изгороди . Привлечено 5 единиц спецтехники.

По Октябрьскому району на субботник вышли 16 организаций и учреждений в количестве 320 человек.

По Первомайскому району на субботник вышли 18 организаций, учреждений и жителей в количестве 368 человек.

По Свердловскому району на субботник вышли 15 организаций и учреждений в количестве 200 человек.

Мэрия столицы благодарит горожан, организации и учреждения за участие в субботнике.