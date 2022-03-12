Погода
$ 104.00 - 106.50
€ 115.87 - 118.87

Мэрия благодарит бишкекчан за участие в субботнике

201  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 12 марта, прошел общегородской субботник, в котором приняли участие 1252 человека из 63 организаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, по Ленинскому району на субботник вышли 364 человека из 14 организаций. Они убрали закреплённый участок и посадили 190 саженцев, 6500 штук живой изгороди . Привлечено 5 единиц спецтехники.

По Октябрьскому району на субботник вышли 16 организаций и учреждений в количестве 320 человек.

По Первомайскому району на субботник вышли 18 организаций, учреждений и жителей в количестве 368 человек.

По Свердловскому району на субботник вышли 15 организаций и учреждений в количестве 200 человек.

Мэрия столицы благодарит горожан, организации и учреждения за участие в субботнике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415401
Теги:
субботник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  